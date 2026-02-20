Омичи активно делятся мобильными тарифами

Услуга безлимитного интернета остается для пользователей одним из самых важных критериев для выбора тарифа.

Фото: Пресс-служба Мегафона

Жители Омской области вошли в десятку самых активных пользователей платформы YotaАрхив, на которой не только подключают, но и охотно делятся архивными тарифами с близкими и друзьями. Чаще сервисом пользуются мужчины и абоненты 36–50 лет.

По данным Yota, более 43 % россиян по-прежнему выбирают тарифы с безлимитным интернетом и нулевым пакетом минут – пользователи не спешат отказываться от онлайн-общения в пользу звонков. Такие предложения стали самыми популярными на платформе YotaАрхив и составили 43 % от общего числа подключений.

Среди молодежи 14–24 лет в январе изменился список самых востребованных безлимитных сервисов. Лидером стал VK – опцию подключили почти 10 % абонентов этой возрастной группы. Ранее первую строчку занимал Telegram. В числе популярных также WeChat, Rutube и TikTok.

Как отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников, при запуске платформы компания ставила задачу дать клиентам больше свободы в выборе минут, СМС и гигабайт по выгодной цене. Пользователи могут предложить свой архивный тариф другим и получить бонус – 20 % от его стоимости за каждое подключение. В среднем еженедельно на платформе появляется около 13 тысяч новых предложений.