«Не путать с нижним бельем»: омские фитнес-клубы не готовы к «голому» табу

Эксперты и посетители залов считают инициативу необоснованной крайностью.

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов выступил с инициативой ввести обязательные требования к внешнему виду людей, занимающихся в спортзалах.

Откровенные наряды для вечеринок

По его словам, одежда не должна быть чрезмерно откровенной. Это значит, что никаких открытых животов, оголенных ягодиц в ультракоротких шортиках и просвечивающего белья.

– Это вопрос уважения к себе и к тем, кто находится рядом. В спортзал приходят семьями, приводят детей. И никто не должен объяснять ребенку, почему дядя или тетя занимаются фактически в нижнем белье. Давайте оставим откровенные наряды для закрытых вечеринок или личной жизни, а спортзал сделаем местом здорового и приличного досуга, – считает Иванов.

Администрация залов, по его мнению, должна получить законное право не допускать к тренировкам лиц в «неприличном виде». В случае агрессивного поведения нарушителей предлагается привлекать к ответственности по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), а руководство клубов штрафовать за отсутствие контроля.

Тело должно дышать

Омские тренеры к этой идее отнеслись по-разному. Как выяснил «Омск-информ», в целом они согласны, что в спортзале нужно выглядеть прилично, но без фанатизма. В большинстве своем сотрудники клуба оказались сторонниками удобной и функциональной одежды.

Так, фитнес-тренер Виктория Ситкарева уверена, что человек сам должен чувствовать грань дозволенности, хотя некоторые вещи все же кажутся ей излишними.

– Я считаю, что внешний вид спортсменов должен быть приличным и опрятным, но каждый человек сам для себя определяет эти рамки. Например, я не вижу ничего плохого в открытом животе или умеренном декольте, но считаю перебором слишком короткие шорты. Для меня считается нормой, если ягодицы полностью закрыты, – поделилась мнением фитнес-инструктор.

Тогда как тренер Владимир Шадрин полагает, что одежда в зале – это вопрос не только красоты, но и здоровья, ведь во время нагрузок организму нужно «дышать».

– Как специалист физической культуры и фитнеса могу сказать, что спортивная одежда подбирается исходя из физиологии и нагрузки. Во время тренировки повышается температура тела, усиливается потоотделение, и открытая форма помогает поддерживать нормальную терморегуляцию. Вопрос не в топиках или шортах, а в соблюдении правил клуба и взаимном уважении, – отметил Владимир.

Тренер Камила Бакирова считает, что люди надевают открытую форму, чтобы показать свои успехи, но путать ее с нижним бельем все же не стоит.

– Я считаю открытый живот в зале формой самовыражения и результатом большого труда и дисциплины в тренировках и питании. Мы спокойно видим такие же животы на пляжах и не считаем это проблемой для детей или окружающих. Другое дело, когда человек приходит фактически в белье без шорт: это уже не про спортформу, а про уместность в общественном пространстве, – пояснила тренер.

Дресс-код отпугнет клиентов

Сами посетители омских фитнес-центров тоже не в восторге от возможных нововведений. Для них главное – это удобство и результат, а не то, как они выглядят со стороны. Многие уверены, что нынешних правил в клубах вполне достаточно, а лишние запреты будут только мешать.

Омич Никита Попов считает, что такие формальности в зале неуместны и могут негативно сказаться на желании людей заниматься спортом.

– Считаю, что это дело людей – кому и как заниматься спортом. Это не повседневная жизнь, тут в первую очередь решает комфорт, а не внешний вид. Ограничения по закрытому торсу и прочему и без того существуют почти во всех залах, а ввод какого-то дресс-кода только помешает людям заниматься спортом, – отметил Никита.

Схожей позиции придерживается и местный житель Артем Таможников. Он считает, что каждый должен сам решать, в чем ему удобнее тренироваться.

– Отрицательно отношусь. Самому мне в футболке и шортах удобно заниматься, кому-то – в топе и лосинах. Кто в чем хочет ходить, пусть в том и ходит. Все же просто, – считает омич.

Омичка Анна Маркова отметила, что облегающая и открытая одежда часто нужна не только для красоты, но и для дела – чтобы следить за техникой и не перегреваться.

– Я считаю, что в этом нет необходимости, так как многие девушки ходят в обтягивающих вещах для того, чтобы лучше видеть правильность выполнения техники. Также при интенсивной тренировке человек потеет, и, естественно, ему захочется ходить в более открытой одежде, чтобы было не так жарко, – объяснила девушка.

От 16 и старше

Можно сказать, что заставлять всех посетителей спортзалов соблюдать какой-то единый дресс-код совершенно бесполезно и даже опасно. Михаил Иванов, высказывая эту инициативу, отмечал, что главная цель ее принятия – это не допускать развращения детей, которые ходят заниматься в «тренажерку». Однако во всех популярных фитнес-клубах в Омске стоит строгое возрастное ограничение. Самостоятельно дети могут посещать залы только с 16 лет. Для более маленьких клиентов в спортзалах существуют отдельные секции с тренером. То есть та самая проблема, которую хотят решить введением ограничений, на самом деле отсутствует.

Люди приходят в зал заниматься собой, улучшать здоровье и физическую форму. Они надевают такую одежду, какая позволяет эффективно тренироваться, свободно двигаясь и чувствуя себя комфортно. Конечно, существуют и индивидуумы, которые приходят на фитнес, чтобы заглядываться на формы других спортсменов, или, наоборот, те, кто хочет показать себя «во всей красе», но нельзя сказать, что так делают абсолютно все.

Тем более в регламенте спортивных клубов уже четко прописаны требования к форме. Она должна быть в первую очередь удобной, сделанной из дышащих материалов и не стеснять движения. Приветствуются футболки, майки, топы, шорты, леггинсы и спортивные штаны. Красота здесь играет второстепенную роль. Поэтому заявления Иванова про «нижнее белье» здесь точно неуместны. Сама инициатива вызывает много вопросов.