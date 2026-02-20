В Омском ГАУ прошли «Уроки мужества»

Участие приняли более 600 студентов всех факультетов.

Фото: Пресс-служба ОмГАУ

В феврале в вузе прошли тематические мероприятия с участием представителей Центра патриотического воспитания молодежи, Ассоциации ветеранов СВО Омской области и Министерства обороны РФ. Цель встреч – формирование у обучающихся гражданской позиции и уважения к защитникам Отечества.

Студенты факультета ветеринарной медицины и факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации встретились с участником специальной военной операции, студентом университета Иваном Боровинским. Он рассказал о службе, подчеркнув значение взаимовыручки и личной ответственности.

Перед обучающимися факультета технического сервиса в АПК и землеустроительного факультета выступил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту в Омске Роман Евгеньевич. Он рассказал о работе подразделений беспилотных войск, применяемом оборудовании и возможностях службы по контракту.

На факультете агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования урок провел ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Куклин. Он напомнил о преемственности воинских традиций и примерах героизма разных эпох.

Фото: Пресс-служба ОмГАУ

Студенты агротехнологического факультета встретились с Героем Советского Союза, полковником в отставке Николаем Кравченко. Участникам показали документальный фильм «Подвиг и слава», после чего состоялся открытый диалог о патриотизме и гражданской ответственности.

Для экономического факультета «урок мужества» провели участники СВО Игорь Глазачев и Анатолий Черкашин. Они поделились личным опытом службы и ответили на вопросы студентов.

В университете отмечают, что подобные встречи позволяют молодежи услышать истории из первых уст и способствуют формированию уважительного отношения к истории страны и ее защитникам.