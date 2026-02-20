Омский медик назвал угрозы для интимной жизни мужчин

Сидячая работа грозит интимной сфере мужчин. Об это заявил заведующий урологическим отделением БСМП № 2 Дмитрий Бормотов.
По словам медика, долгое пребывание в сидячем состоянии приводит к застою крови и перегреву.
– Это серьезный фактор риска. Длительное сидение (у водителей или офисных сотрудников) приводит к застою крови в малом тазу и перегреву. Это прямой путь к хроническому простатиту и снижению качества сперматозоидов, – заявил эксперт.
Чтобы этого избежать, врач советует каждые 45 минут вставать на 5-минутную разминку.
Проблемы с эрекцией не имеют возраста, но успешно лечатся.
– Сегодня это часто встречается и у молодых мужчин. Причиной может быть не только стресс, но и скрытые проблемы с сосудами или гормональный сбой, – отметил Бормотов.
Однако после 40 лет возрастает риск развития опухолей предстательной железы, которые на ранних стадиях никак себя не проявляют. Одним из важных исследований для мужчин является анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), результаты которого помогут не пропустить рак простаты. Простая проверка раз в год в рамках диспансеризации может буквально спасти жизнь.