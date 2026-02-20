После выходных в Омской области похолодает до –40 °С

Даже днем температура опустится до –25 °С.

Фото: Freepik.com

По данным Обь-Иртышского УГМС, похолодание, наступившее в Омской области, будет усиливаться. Температура будет понижаться как минимум до 24 февраля.

Сегодня днем ожидается –11…–16 °С. Но к ночи температура воздуха понизится до –22…–27 °С, а по северо-востоку региона до –29…–34 °С. Днем 21 февраля будет –11…–16 °С, но по северо-востоку до –21 °С.

– В воскресенье и понедельник (22 и 23 февраля) погодные условия будут контрастными. Ожидается снег, местами усиление ветра порывами 13–18 м/с, метель, – отметили синоптики.

Температура в ночь на 22 февраля понизится до –17…–22 °С, по северо-востоку до –24…–29 °С. Днем будет –13…–18 °С.

В ночь на 23 февраля будет –20…–25 °С, по северо-западу до –33 °С. Днем также похолодает до –18…–23 °С.

Во вторник, 24 февраля, температура воздуха продолжит понижаться. Ночью она составит –30…–35 °С, местами до –40 °С. Днем будет –20…–25 °С.