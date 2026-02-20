Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Отдых и туризм

Из Омска начинают летать самолеты на восточный берег Байкала

До столицы Бурятии Улан-Удэ можно будет долететь за 3 часа 20 минут.

Авиакомпания Red Wings возобновляет рейсы по маршруту Омск – Улан-Удэ. Полеты стартуют 4 апреля и будут выполняться по субботам. Билеты стоят всего 4 тыс. рублей в одну сторону.

– Рейс из Омска в Улан-Удэ был запущен в прошлом году, и омичи уже успели оценить преимущества этого направления. С помощью прямого рейса можно быстро добраться до столицы Республики Бурятия и попасть на восточный берег озера Байкал, – отметили в пресс-службе Омского аэропорта.

Добраться до Улан-Удэ можно всего за 3 часа 20 минут. Обратная дорога занимает около 4 часов.

·Отдых и туризм

Из Омска начинают летать самолеты на восточный берег Байкала

До столицы Бурятии Улан-Удэ можно будет долететь за 3 часа 20 минут.

Авиакомпания Red Wings возобновляет рейсы по маршруту Омск – Улан-Удэ. Полеты стартуют 4 апреля и будут выполняться по субботам. Билеты стоят всего 4 тыс. рублей в одну сторону.

– Рейс из Омска в Улан-Удэ был запущен в прошлом году, и омичи уже успели оценить преимущества этого направления. С помощью прямого рейса можно быстро добраться до столицы Республики Бурятия и попасть на восточный берег озера Байкал, – отметили в пресс-службе Омского аэропорта.

Добраться до Улан-Удэ можно всего за 3 часа 20 минут. Обратная дорога занимает около 4 часов.