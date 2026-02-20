Омичка взыскала 100 тысяч за отключение электричества в своей квартире

Женщине приписали несуществующий долг.

Фото создано при помощи ИИ

Куйбышевский районный суд обязал «Омскую энергосбытовую компанию» выплатить жительнице дома на улице Крупской компенсацию за незаконное отключение электроэнергии. Компенсация составила более 100 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба суда, в конце августа в квартире омички пропало электричество. Женщина в это время была в поездке, а вернувшись, нашла акт о приостановке подачи ресурса в связи с задолженностью. Продукты и лекарства омички, хранившиеся в холодильнике, испортились. В перечень утраченного вошли мясо, сало, домашние заготовки, ягоды, масло и лекарства на общую сумму более 58 тыс. рублей.

Оказалось, у счетчика в квартире истек межповерочный интервал, но компания менять его не спешила. В октябре 2024 года, в связи с переходом на новое программное обеспечение, компания изменила алгоритм расчета и начала начислять плату по завышенным нормативам. У омички образовалась искусственная задолженность.

Суд проверил расчеты и пришел к выводу, что на момент отключения реальной задолженности у омички не было. Действия компании признали незаконными.

Отметим, что в сумму компенсации вошел также штраф.