Омичка взыскала 100 тысяч за отключение электричества в своей квартире

Куйбышевский районный суд обязал «Омскую энергосбытовую компанию» выплатить жительнице дома на улице Крупской компенсацию за незаконное отключение электроэнергии. Компенсация составила более 100 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба суда, в конце августа в квартире омички пропало электричество. Женщина в это время была в поездке, а вернувшись, нашла акт о приостановке подачи ресурса в связи с задолженностью. Продукты и лекарства омички, хранившиеся в холодильнике, испортились. В перечень утраченного вошли мясо, сало, домашние заготовки, ягоды, масло и лекарства на общую сумму более 58 тыс. рублей.
Оказалось, у счетчика в квартире истек межповерочный интервал, но компания менять его не спешила. В октябре 2024 года, в связи с переходом на новое программное обеспечение, компания изменила алгоритм расчета и начала начислять плату по завышенным нормативам. У омички образовалась искусственная задолженность.
Суд проверил расчеты и пришел к выводу, что на момент отключения реальной задолженности у омички не было. Действия компании признали незаконными.
Отметим, что в сумму компенсации вошел также штраф.