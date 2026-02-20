Омск-Информ
·Общество

Готовы к ЧС: омские спасатели перешли на усиленный режим работы

Они будут обеспечивать безопасность во время праздников.

Сегодня омские спасатели перешли на усиленный режим работы. Это связано с предстоящими длинными выходными, на которых планируется празднование Масленицы и Дня защитника Отечества.

– В целях обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в праздничные и выходные дни силы и средства Главного управления МЧС России по Омской области с сегодняшнего дня и до 24 февраля 2026 года переведены на усиленный режим работы, – сообщили в ведомстве.

Спасатели призывают омичей внимательнее следить за детьми во время праздничных гуляний и предостерегают от выхода на лед.

