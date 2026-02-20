Омск-Информ
Бывшие омские прокуроры основали общество «ВИПП»

Во главе его встал судья.

В минувшую среду, 18 февраля, в ЕГРЮЛ была зарегистрирована Омская региональная общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры (ОРОО ВИПП). Юридическим адресом общества значится здание администрации Центрального округа Омска.

Председателем совета общественной организации стал судья Восьмого арбитражного апелляционного суда Михаил Сафронов. Учредили ОРОО ВИПП экс-заместитель прокурора Омской области Виктор Штейнбах, экс-начальник отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Мария Полищук, бывший ведущий специалист Управления Министерства юстиции РФ по Омской области Лариса Кичигина.

Отметим, что Сафронов ранее возглавлял совет ветеранов прокуратуры Омской области. В него входили также Кичигина и Штейнбах.

