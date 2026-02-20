Омский водоканал рассказал о требованиях к установке приборов учета воды

С декабря прошлого года повышающий коэффициент для потребителей без приборов учета увеличен до 3. В Омском водоканале рассказали, как установка счетчиков помогает избежать переплаты и контролировать расходы.

Фото: Пресс‑служба АО «ОмскВодоканал»

Установка приборов учета воды обязательна для всех собственников жилых и нежилых помещений. Это требование было введено федеральным законом «Об энергосбережении» в 2009 году. После установки приборов учета потребитель платит за реально потребленный объем ресурса. Это особенно актуально для тех, кто часто отсутствует дома, находится в командировках или уезжает на летний период.

– Фактическое потребление ресурсов помогает грамотно планировать семейный бюджет и зачастую экономить, – рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор Омского водоканала. – Сейчас для тех, кто не установил счетчики, законодательно установлены штрафные санкции в виде повышающего коэффициента. С декабря прошлого года коэффициент увеличен с 1,5 до 3. Как правило, при установке приборов учета меняется и поведение потребителей – горожане расходуют воду более экономно. Мы, как поставщик ресурса, заинтересованы в прозрачных расчетах. Обеспечить их возможно только при 100 % оснащении потребителей приборами учета.

Важно помнить, что приборы учета воды, по сравнению со счетчиками газа или электрической энергии, имеют более короткий межповерочный интервал – от четырех до шести лет. С увеличением парка приборов учета растет спрос и на услугу поверки. Но их установка экономически выгодна потребителю.

Как правило, клиенты Омского водоканала выбирают недорогие механические счетчики. Они просты в монтаже, практичны, и у собственников не возникает сложностей в их эксплуатации. Получить консультацию или заказать установку индивидуальных приборов учета можно в сервисном центре компании по телефонам: 53-08-79, +7-962-053-00-11, или заполнив заявку на сайте.