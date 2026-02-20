Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Работника омского завода отправили в колонию за подкупность

Он взял деньги от подрядчика.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор 41-летнему бывшему ведущему специалисту отдела экономической безопасности омского предприятия. Его признали виновным в коммерческом подкупе.

Как сообщает прокуратура, с сентября 2020 года по октябрь 2023 года мужчина получил 362 тыс. рублей от заместителя директора подрядной организации – за содействие при заключении договоров на строительство и беспрепятственную приемку работ. Однако после получения денег специалист был задержан полицейскими.

В наказание суд решил отправить работника завода на 7 лет в колонию строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

У мужчины также конфискуют сумму подкупа.

