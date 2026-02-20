В Омском аэропорту прокололи колесо самолета

Вероятно, это произошло при посадке.

Фото создано при помощи ИИ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СФО объявило предостережение ОАО «Омский аэропорт». Причиной стал инцидент, случившийся еще 25 декабря. В этот день один из самолетов проколол колесо.

Дефект нашли во время послеполетного осмотра воздушного судна. Колесо проколола металлическая проволока от щетки автомобиля ПР-164.

Самолет принадлежит авиакомпании «Ямал», которая летает из Омска в Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым и Салехард.