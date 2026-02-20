Омск-Информ
·Общество

В Омском аэропорту снова начались задержки рейсов

Вовремя не смогли вылететь семь рейсов.

Сегодня утром в омском аэропорту вновь произошли задержки рейсов. Задержались вылеты в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Задержки составила от нескольких минут до 2 часов. Например рейс в Казань должен был отправиться в 6:45, но отправился в 9:17.

Отметим, что и в Омск эти самолеты прибыли с опозданием. На график полетов могли повлиять неблагоприятные метеоусловия. В Москве, например, утром наблюдался сильный снегопад.

