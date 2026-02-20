На трассе в Омской области угодил в кювет автобус с пассажирами

Общественный транспорт попал в ДТП.

Фото: t.me/omsk_police

Вчера, 19 февраля, на 7-м километре дороги Калачинск – Ивановка – Кабанье в Калачинском районе Омской области случилось ДТП. По данным прокуратуры, 32-летняя женщина на автомобиле Mazda при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество ПАЗу и врезалась в него.

ПАЗ оказался рейсовым автобусом и ехал по маршруту Калачинск – Ивановка с 17 пассажирами. После столкновения он съехал в кювет, но водитель и пассажиры не пострадали.

Тяжелые травмы получила женщина-водитель автомобиля Mazda и ее 59-летняя мать, которая была пассажиркой. Виновница аварии в реанимации.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские и прокуратура.