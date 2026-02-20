Спугнула соседка: в Омске отправили в колонию неудавшихся молодых разбойников

Парни не смогли завершить преступление, но все равно лишатся свободы.

@GigaChat

Вчера, 19 февраля, Ленинский районный суд Омска вынес приговор троим парням, 21 и 23 лет. Их признали виновными в разбойном нападении.

Как сообщает пресс-служба суда, парни проникли в квартиру к мужчине и начали требовать денег. Их услышала соседка и начала стучать в дверь. Это спугнуло разбойников, и они сбежали.

В итоге одного из парней суд решил отправить на 5 лет 2 месяца в колонию строгого режима. Остальные получили по 5 лет.

Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу. Парни могут его обжаловать.