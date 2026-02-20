Дорога поплыла: на одной из омских улиц застревают машины

В ловушку для автомобилей превратились снег и вода.

Фото: vk.com/aomsk

Омичи пожаловались в соцсетях на то, что улица Николая Кузнецова на окраине Центрального округа стала непроезжей. Это стало следствием коммунальной аварии и того, что дорогу не чистили.

– Улица Николая Кузнецова плывет третий день. Видимо, пробился из-под люка родник, раз аварийная служба не считает, что нужно устранить течь. Машины застревают, – сообщает автор поста.

В комментариях омичи отмечают, что поплыл весь район. Заливает улицу Масленникова в районе домов № 239 и 241.

Ранее сообщалось, что машины в Омске из-за коммунальных аварий вмерзают в лед.