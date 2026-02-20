Омск-Информ
Общество

Омичам рассказали, как снизить риск инфаркта и инсульта чисткой зубов

За гигиеной полости рта нужно тщательно следить.

Для снижения риска инфаркта и инсульта необходимо тщательно чистить зубы. Об этом рассказал врач Даниэль Лопес Росетти аргентинскому изданию Infobae.

Дело в том, что плохая гигиена рта приводит к возникновению инфекций. Бактерии и выделяемые ими токсины могут попасть в кровоток и достичь сердца.

Одним из осложнений в таком случае станет эндокардит – воспаление внутренней оболочки сердца. Орган будет хуже работать. А в случае хронического воспаления повысится вероятность инфаркта и инсульта.

