В пятницу в Омской области опять ударят морозы

Но снега и сильного ветра не будет.

Фото: Freepik.com

По данным Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 20 февраля, в Омске ожидается холодная погода. Температура воздуха днем ожидается в пределах –13...–18 градусов. Однако ночью похолодает до –20...–25, а в северо-восточной части региона до –31 градуса.

Местами в регионе образуется изморозь, а на дорогах гололедица. Осадков не ожидается. Ветер 3–8 м/с.

По данным Gismeteo, в Омске будет –7...–16 градусов. Порывы ветра не будут превышать 6 м/с. Осадков также не ожидается.