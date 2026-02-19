В районах Омской области врачам предложат выплаты до 1,5 млн рублей

Меры поддержки коснутся врачей, фельдшеров и заведующих ФАПами.

Фото создано при помощи ИИ

Министерство здравоохранения Омской области подготовило проект приказа с перечнем вакансий в сельских больницах, при устройстве на которые врачи и фельдшеры получат единовременные выплаты в 2027 году. Размер компенсаций варьируется от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

На максимальную сумму в 1,5 млн рублей могут рассчитывать специалисты, готовые работать в Азовской, Большереченской, Большеуковской, Знаменской, Колосовской, Любинской, Марьяновской, Муромцевской, Нижнеомской, Нововаршавской, Одесской, Оконешниковской, Павлоградской, Полтавской, Русско-Полянской, Саргатской, Таврической, Шербакульской районных больницах. В дефиците: участковые терапевты и педиатры, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, оториноларингологи, эндокринологи, неврологи, рентгенологи и стоматологи.

Выплаты по 1 млн рублей предусмотрены для офтальмологов, психиатров, рентгенологов, выбравших для работы Исилькульскую, Калачинскую, Тарскую или Омскую ЦРБ.

На 750 тыс. рублей могут рассчитывать фельдшеры скорой помощи в Одесской и Шербакульской ЦРБ и заведующие ФАПами в Таврической. 500 тысяч рублей получат заведующие ФАПами в Омской центральной районной больнице.

Документ утвердят после прохождения экспертизы с 19 по 25 февраля.