В Омске в один день не стало двух художников

Ушли из жизни Геннадий Канунников и Ярослав Куприянов.

Фото: vk.com/omchru

В Омском региональном отделении Союза художников России сообщили о кончине двух местных художников. В один день, 17 февраля, не стало 65-летнего Ярослава Куприянова и 76-летнего Геннадия Канунникова.

Ярослав Куприянов, коренной омич и выпускник омского худграфа, был известен как пейзажист и художник-оформитель. Геннадий Канунников, уроженец Горьковского района, несколько дней не дожил до своего 77-летия. Выпускник Ростовского художественного училища посвятил себя пейзажам и натюрмортам.

Прощание с обоими живописцами пройдет в субботу, 21 февраля, в 14:00. В Воскресенском военном соборе (ул. Партизанская, 16) проводят в последний путь Куприянова, а в храме Святого великомученика и целителя Пантелеимона (ул. Перелета, 7б) – Канунникова.