Привязал и ушел: в Омске на детской площадке бросили домашнюю собаку

Боню спасли соседи. Сейчас она живет в приюте.

Фото: vk.ru/mun_priut_omsk

В Омске еще одну собаку оставили на улице на произвол судьбы. О новом случае рассказали сотрудники омского муниципального приюта.

Сообщается, что во дворе дома по адресу Энергетиков, 63в, омич вместе с приятелем привел собаку на поводке к детской площадке, привязал ее к металлической конструкции и скрылся.

Как выяснилось позже, в этом доме живет бывшая жена мужчины. Женщина пояснила очевидцам, что не может забрать собаку, потому что снимает квартиру, в которой нельзя жить с животными. Брошенную собаку, которую зовут Боня, спасли неравнодушные соседи.

Сейчас трехлетняя Боня находится в приюте. По словам сотрудников, собака очень умная, знает базовые команды и отлично ведет себя на поводке. Теперь ей ищут новых хозяев.

Напомним, что вчера в Омске другую собаку оставили на привязи возле мусорных баков. Ей тоже ищут хозяев.