В Омске появится новый сервис для вызова такси

Проект запустят в марте.

Фото: Freepik.com

В марте в Омске запустится новый сервис такси Fasten. Омск вошел в число первых городов, где стартует проект. Всего он появится в 300 городах.

Заказ такси будет осуществляться через мобильное приложение. Других функций в нем не будет. Сервис ориентирован прежде всего на молодежь и тех, кто ежедневно совершает поездки на работу или учебу.

Вызвать машину можно будет по одному из пяти тарифов: поездка с попутчиком, стандартный, комфорт, комфорт плюс и бизнес.