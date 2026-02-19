Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В двух омских парках закроются все аттракционы

Причиной стали погодные условия.

В воскресенье, 22 февраля, в Советском парке и парке 30-летия ВЛКСМ временно перестанут работать все аттракционы. Развлекательные объекты отключат из-за холодной погоды.

Напомним, что в этот день в парках устроят театрализованные представления, зимние забавы для детей и взрослых. С 12:00 до 18:00 будут работать фудкорты с блинами. Планируется и сожжение чучел – в 16:00 в парке имени 30-летия, в 15:30 в Советском парке.

·Общество

В двух омских парках закроются все аттракционы

Причиной стали погодные условия.

В воскресенье, 22 февраля, в Советском парке и парке 30-летия ВЛКСМ временно перестанут работать все аттракционы. Развлекательные объекты отключат из-за холодной погоды.

Напомним, что в этот день в парках устроят театрализованные представления, зимние забавы для детей и взрослых. С 12:00 до 18:00 будут работать фудкорты с блинами. Планируется и сожжение чучел – в 16:00 в парке имени 30-летия, в 15:30 в Советском парке.