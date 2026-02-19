Омск-Информ
·Общество

Генерал-лейтенанта в отставке удостоили высшей награды Омской области

Владимира Федорова наградили золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью».

Сегодня, 19 февраля, стало известно о присвоении золотой медали «За особые заслуги перед Омской областью» генерал-лейтенанту в отставке Владимиру Федорову. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виталий Хоценко.

Согласно тексту документа, Владимир Петрович удостоен высшей награды региона за укрепление законности, правопорядка и обеспечение общественной безопасности.

Отметим, что с 2017 года Владимир Федоров возглавляет совет Омской региональной общественной организации ветеранов пограничной службы по защите социальных прав ветеранов, патриотическому воспитанию молодежи «Пограничник Прииртышья». Его путь в пограничных органах начался еще в 1969 году. В конце 90-х Федоров занимался организацией невойсковой охраны государственной границы на территории Омской области. В 2006 году он вышел в отставку как генерал-лейтенант.

