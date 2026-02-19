Омский уролог нашел объяснение мужским интимным проблемам

По словам врача, сложности в пикантной сфере не имеют возраста.

Врач-уролог Городской клинической больницы № 11 Игорь Мальцев заявил, что проблемы «по мужской части» не имеют возраста. Мнение врача приводит региональный минздрав.

По его словам, не стоит игнорировать профилактические осмотры. В ходе них можно выявить массу заболеваний.

– Мужчины зачастую игнорируют профилактические осмотры, считая их необязательными, пока не возникнут проблемы. Однако регулярные визиты к урологу позволяют выявить ранние признаки заболеваний, таких как простатит, гиперплазия или онкология простаты, и принять меры на раннем этапе, – отметил Мальцев.

Сложности в интимной сфере связаны с определенными проблемами и не имеют возрастной привязки.

– Недостаточная или нарушенная эрекция – это сигнал о внутренних нарушениях, связанных с сосудистыми, гормональными или нервными проблемами. Это может возникнуть у молодых мужчин из-за стресса, вредных привычек или хронических заболеваний, и требует консультации уролога, – подчеркнул Мальцев.

При этом урологические заболевания у мужчин протекают без симптомов в начальной стадии. Например, рак простаты – болезнь, которую могут выявить только при специальном обследовании. Поэтому важно проходить профилактические осмотры регулярно.