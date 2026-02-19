Омск-Информ
·Общество

На СВО погиб стрелок-санитар из Омской области

Ему было 28 лет.

Сегодня жители Москаленок в Омской области простились с погибшим на СВО земляком. В последний путь проводили Евгения Никитина.

Евгений Никитин родился 26 сентября 1996 года в деревне Розенталь Москаленского района. Учился в москаленской очно-заочной средней школе. С 2015 по 2016 год служил в армии в должности механика-радиотелефониста.

Как сообщили в москаленском отделении «Единой России», в августе 2024 года заключил контракт с Минобороны. Служил в качестве стрелка-санитара отделения захвата. Имел звание гвардии рядового. Погиб 24 июня 2025 года.

