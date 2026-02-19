В Омске продают однушку с каменным хамамом и садовыми креслами за 19,6 миллиона

Это же жилье можно арендовать.

Фото: omsk.cian.ru

В Омске выставили на продажу квартиру по адресу Конева, 6. Жилплощадь предлагают за 19,6 млн рублей.

В квартире всего одна жилая комната, есть кухня, раздельный и совмещенный санузлы, лоджия и балкон. Отличительной особенностью этой жилплощади являются сауна и хамам.

– Для настоящих ценителей роскоши предусмотрена зона отдыха с собственным домашним хамамом, дарящим абсолютный релакс, – сообщается в объявлении.

Продавец также отмечает, что квартира полностью укомплектована. Однако на фотографиях видно, что из мебели присутствуют только стол и два плетеных кресла.

Фото: omsk.cian.ru

Отметим, что ту же самую квартиру можно арендовать за 100 тыс. рублей в месяц.

Площадь квартиры составляет 102,7 кв. м.