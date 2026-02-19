В Омске окончательно разорилась шоколадная фабрика

Компания «знаменита» тем, что ее пытался обанкротить кондитерский концерн «Бабаевский».

В Омске ликвидирована компания «Омская шоколадная фабрика». Процедура завершилась 17 февраля нынешнего года. Такие данные приводит РБК Омск со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Согласно открытым данным, компания работала с 2012 года и производила шоколад и кондитерские изделия. До 2023 года фабрика работала с прибылью. А по итогам 2023 года организация зафиксировала выручку в 713 тыс. руб. и убыток в 304 тыс. руб. В 2024 году сведений о финансовой деятельности не подавалось.

Шоколадная фабрика известна тем, что в марте 2022 года ее пытался обанкротить крупнейший в России кондитерский концерн «Бабаевский». Однако дело ограничилось только анонсом о подаче соответствующего заявления в Арбитражный суд Омской области. Зато в 2023 году иск подала Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Омской области. Однако налоговики не смогли представить документы, подтверждающие наличие у шоколадной фабрики имущества, которое можно было бы взыскать, и дело прекратили в декабре.

Кроме того, в марте 2025 года сообщалось, что кондитерский концерн «Бабаевский», а также «Рот Фронт» и Пензенская кондитерская фабрика высудили у Омской шоколадной фабрики и ООО «Изюминка Сибири» 770 тыс. руб. в качестве компенсации за незаконное использование товарных знаков «Лакомка», «Вдохновение», «Талисман» и «Черное домино».