Сотрудники ДПС спасли рожающую омичку

Автоинспекторы экстренно доставили женщину в роддом через пробки.

Omskinform.ru

В Омске сотрудники Госавтоинспекции помогли семейной паре вовремя добраться до роддома. Инцидент произошел на проспекте Королева, где лейтенанты полиции Кирилл Выдрин и Сергей Юнгман заметили в потоке машин взволнованного водителя.

Мужчина обратился к патрульным за помощью, объяснив, что у его супруги начались роды. Полицейские решили организовать им сопровождение, включив спецсигнал и проблесковые маячки.

Благодаря оперативным действиям инспекторов женщину передали врачам вовремя. Позже счастливый отец связался с полицейскими и сообщил, что у него родилась дочь.