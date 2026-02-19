Спрятал в трусы: молодой омич похитил три дорогих телефона

Его задержали сотрудники полиции.

Фото: vk.com/55mvd

В Омске сотрудники уголовного розыска раскрыли крупную кражу в распределительном центре маркетплейса на улице Айвазовского. Из складских помещений исчезли три дорогостоящих смартфона общей стоимостью 339 тыс. рублей.

Подозрение пало на 19-летнего комплектовщика, работавшего в центре с мая прошлого года. Как выяснило следствие, юноша действовал по отработанной схеме: один телефон он забрал прямо из кабинета старшего смены, еще два похитил из товарного ящика на складе.

Чтобы обойти систему безопасности, парень проявил сомнительную изобретательность. Похищенные гаджеты он прятал под кофту, а в туалете перекладывал их в нижнее белье. В таком виде он беспрепятственно проходил в раздевалку.

Подозреваемого задержали на съемной квартире на улице Марка Никифорова. К этому моменту он уже успел сбыть технику за 90 тыс. рублей. На него завели уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ).