Интерес бизнеса к самозанятым поставил рекорд

В Омской области самозанятым перечислили порядка 80 млн рублей.

omskinform.ru

В 2025 году компании среднего и малого бизнеса существенно нарастили сотрудничество с самозанятыми: объем переводов вырос на 70 % по сравнению с прошлым годом.

По данным ВТБ, за год клиенты СМБ совершили более 170 тысяч переводов самозанятым на общую сумму 12,4 млрд рублей – это рекордный показатель как по количеству операций, так и по объему средств. Лидерами по закупкам товаров и услуг у самозанятых остаются Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится около 30 % всех переводов.

– Самозанятые стали для предпринимателей незаменимым ресурсом в решении операционных задач, особенно в сферах сезонного бизнеса и при выполнении нерегулярных работ, – отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. – Важно, что благодаря банковскому сервису это сотрудничество строится на прозрачных юридических и финансовых основаниях. Для экономики в целом это означает рост легальной занятости, внедрение инноваций и повышение конкурентоспособности малого бизнеса.

В Омской области зафиксировано около 1800 операций на сумму порядка 80 млн рублей – это на 43 % больше по объему и вдвое больше по количеству, чем годом ранее. Чаще всего услуги самозанятых заказывают компании из сфер строительства, торговли, транспорта, ИТ, спорта и индустрии развлечений.