В Омской области простятся с молодым бойцом, погибшим на СВО

Он погиб в начале февраля.

Фото: vk.ru/public202104079

Завтра, 20 февраля, жители Усть-Ишимского района проводят в последний путь младшего лейтенанта Эдуарда Альмухаметова, погибшего в ходе специальной военной операции.

Сообщается, что Эдуард Русланович родился 2 мая 2005 года в селе Усть-Ишим. После окончания местного лицея «Альфа» он отучился в Омском многопрофильном колледже на слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

На срочную службу в армию Альмухаметов был призван 11 ноября 2024 года. 12 марта 2025 года он подписал контракт и проходил службу в звании младшего лейтенанта, командира стрелкового взвода. Погиб Эдуард Русланович 2 февраля 2026 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Прощание с ним пройдет в 13:00 в селе Большая Тебендя, на улице Ленина, 23/1.