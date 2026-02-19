Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Четыре ученика: в Омской области назвали вымирающие школы

В районах работают учебные заведения, где осталось считаное количество детей.

В Омской области работают школы, где учатся по 4-5 учеников. Такую статистику озвучили в министерстве образования региона.

В частности, речь идет о Краснодарской основной школе Павлоградского района, где учатся 5 детей, в Усть-Тарской и Егоровской школах Тарского района также по пять учеников. А в Кузнецовской школе Тевризского района насчитали всего 4 ребенка.

Впрочем, есть и многочисленные школы. По информации портала Om1.ru, в Калачинскую школу № 4 ходят 924 ученика, в Троицкой школе Омского района – 1076 детей, а в Большереченской районной школе – 1125 учеников.

·Образование

Четыре ученика: в Омской области назвали вымирающие школы

В районах работают учебные заведения, где осталось считаное количество детей.

В Омской области работают школы, где учатся по 4-5 учеников. Такую статистику озвучили в министерстве образования региона.

В частности, речь идет о Краснодарской основной школе Павлоградского района, где учатся 5 детей, в Усть-Тарской и Егоровской школах Тарского района также по пять учеников. А в Кузнецовской школе Тевризского района насчитали всего 4 ребенка.

Впрочем, есть и многочисленные школы. По информации портала Om1.ru, в Калачинскую школу № 4 ходят 924 ученика, в Троицкой школе Омского района – 1076 детей, а в Большереченской районной школе – 1125 учеников.