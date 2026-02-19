В Заксообрании Омской области состоялись заседания трех профильных комитетов

Депутаты рассмотрели развитие медицинского туризма, порядок проведения опросов граждан и блок законопроектов о культуре.

Фото: пресс-служба ЗСОО

Заседания сразу трех профильных комитетов Законодательного собрания Омской области (ЗСОО) состоялись 18 февраля. Члены комитета по собственности обсудили развитие медицинского туризма и реализацию программы по управлению общественными финансами и имуществом. Парламентарии подчеркнули необходимость разработки в рамках стратегии развития здравоохранения Омской области отдельной программы по развитию системы медицинского туризма. По мнению депутатов, особое внимание при этом следует уделить совершенствованию нормативной правовой базы, касающейся развития и поддержки организаций здравоохранения.

Члены комитета также обсудили реализацию государственной программы «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области». Депутаты рекомендовали региональному минимущества ускорить совершенствование учета собственности с целью вовлечения имущества Омской области, находящегося в казне, в экономический оборот.

Фото: пресс-служба ЗСОО

В свою очередь комитет областного парламента по законодательству и местному самоуправлению рассмотрел предложения по изменениям в закон «О порядке назначения и проведения опроса граждан в Омской области». Законопроектом уточняется перечень вопросов, по которым может проводиться опрос граждан, а также возраст, по достижении которого можно принять участие в опросе. Возраст было предложено увеличить с 16 до 18 лет. Также было предложено дополнить перечень субъектов, по чьей инициативе может быть проведен опрос (глава местной администрации) и определен срок принятия решения о проведении опроса граждан (в течение 3 месяцев с момента поступления инициативы). Члены профильного комитета рекомендовали Заксобранию на следующем пленарном заседании принять документ в первом и во втором, окончательном, чтении.

Блок законопроектов о культуре был рассмотрен на комитете по образованию, науке, культуре и молодежной политике. Депутаты поддержали проект закона «О культуре в Омской области» и изменения в законодательство об объектах культурного наследия. Документы формируют прочную правовую основу для сохранения истории и расширения доступа жителей региона к культурным ценностям.

Также профильным комитетом были одобрены поправки в законодательство, обеспечивающие доступность официальных сайтов органов власти для инвалидов по зрению. Кроме того, депутаты поддержали инициативу по вовлечению НКО, благотворительных и волонтерских организаций в профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. К области системной работы с молодежью относится также закон о регулировании отношений в сфере образования. Депутаты предлагают дать региону право поддерживать профессиональное обучение подростков, не прошедших Государственную итоговую аттестацию (ГИА) после 9-го класса.

Фото: пресс-служба ЗСОО

Плотный график работы профильных комитетов – характерная особенность областного парламента. Открывая весеннюю парламентскую сессию 2026 года, председатель ЗСОО Александр Артемов подчеркнул, что депутатам необходимо приложить максимум усилий для решения вопросов социальной и демографической политики, поддержки семей с детьми, вопросы охраны здоровья граждан. В числе приоритетов также будут находиться законопроекты, направленные на развитие науки, образования, научно-технической деятельности и поддержку движения студенческих отрядов, садоводов. Так как текущей год Омск проведет в статусе культурной столицы России, отдельное внимание парламентарии будут уделять сфере культуры.