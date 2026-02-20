Чалдонское чаепитие и военная мода: полная программа «масленично-мужских» выходных в Омске

Ко Дню защитника Отечества масштабных мероприятий не планируется. Зато Масленицу предлагают праздновать на нескольких площадках сразу.

На этой неделе омичей ожидают длинные выходные. К масленичным субботе и воскресенью добавится еще понедельник, на который выпал День защитника Отечества, 23 февраля.

В результате в выходные в Омске планируются различные мероприятия, посвященные как Дню защитника Отечества, так и Масленице.

Крутая Горка

21 февраля в Крутой Горке (Полтавцева, 2/1) пройдет Спортивно-патриотический фестиваль. Чему он посвящен больше, Масленице или 23 Февраля, непонятно. С 12:00 до 16:00 планируются бесплатные катания на собачьих и оленьих упряжках, а также фотосессии.

Также омичей приглашают прокатиться на багги, тюбинге, лыжах и сноуборде. В программу также входят выступления профессиональных сноубордистов.

На выставке оружия состоится мастер-класс по разборке-сборке автомата и военизированная эстафета «Полоса препятствий». Ждет омичей и полевая кухня, где можно будет бесплатно поесть блинов или солдатской каши.

В финале состоится розыгрыш призов, в том числе тюбинга и «умной» колонки.

«Омская крепость»

22 февраля в 12:00 в «Омской крепости» откроется гастрономическая ярмарка с угощениями.

В 14:00 начнется исторический фестиваль «Ширванский полк в Отечественной войне 1812 года». Гостям расскажут о вооружении, амуниции и изменениях военной моды и типах ведения войны. Также в крепости установят полевую кухню и игровую площадку.

Планируются традиционные праздничные забавы.

Также в крепости соорудили 16,5-метровое масленичное чучело из 250 погонных метров ткани. Однако сжигать его не будут.

«Зеленый остров»

Также с 12:00 гулянья начнутся на «Зеленом острове». Для омичей подготовили гигантскую русскую печь, самовар-великан, горячие блины, шашлык и тематические фотозоны. В программе также потешный столб и другие народные забавы.

В программе:

12:00 – шоу от клуба закаливания «Моржи», масленичные игры, гадания, мастер-класс по созданию куклы-оберега;

13:00 – спектакль «Привет, ВЕСНА!» от театра «Третий круг»;

14:00 – концерт этно-фолк-группы;

15:00 – концерт народных песен, конкурс костюмов, масленичный столб.

Завершатся гулянья сожжением чучела.

«Зимний Любинский»

В этом году впервые Масленица пройдет на «Зимнем Любинском». Мероприятия также планируются с 12:00.

Для гостей подготовят большое чалдонское чаепитие по рецептам сибиряков-первопроходцев: приготовят 10 000 порций чая «Чалдоны» и 2026 чалдонских «сердечных» блинов с припеком.

Будут на празднике фудкорты и с другой едой, фотозоны, ледовые скульптуры и масленичные инсталляции.

Отметим, что в связи с этими гуляньями в Омске закроют для автомобилей улицу Ленина.

Парки

В парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советском 22 февраля устроят театрализованные представления, зимние забавы для детей и взрослых. С 12:00 до 18:00 будут работать фудкорты с блинами и аттракционы.

Планируется и сожжение чучел: в 16:00 в парке имени 30-летия ВЛКСМ, в 15:30 – в Советском парке.

День защитника Отечества

Отметим, что в понедельник, 23 февраля, в Омске не планируется торжественное построение войск. Парад не проводят с 2021 года.

– 23 февраля состоится традиционное торжественное возложение цветов к мемориалам, – заявили в правительстве.

Таким образом, омичей ждут достаточно насыщенные, хоть и не очень продолжительные выходные.