Омская медакадемия вошла в первую лигу по итогам федерального мониторинга

Омский вуз показал высокие результаты в мониторинге деятельности образовательных организаций за 2025 год.

Фото: Пресс-служба ОмГМУ

Омский государственный медицинский университет вошел в первую лигу по итогам мониторингов эффективности, проведенных в 2025 году. Данные опубликованы Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством просвещения РФ на официальном портале ГИВЦ.

Оценка проводилась на основе ключевых показателей деятельности образовательных организаций. По результатам анализа сформированы специализированные рейтинги: рейтинг мониторинга эффективности вузов – 2025, в который вошли 1257 организаций высшего образования, а также рейтинг мониторинга качества подготовки кадров СПО – 2025, охвативший 4541 организацию высшего и среднего профессионального образования.

Включение ОмГМУ в первую лигу подтверждает устойчивые позиции университета в сфере подготовки медицинских кадров и его соответствие федеральным критериям оценки эффективности.