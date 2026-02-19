«Омичка» одержала важную победу в Санкт-Петербурге

В матче 15-го тура Суперлиги омская команда обыграла «Ленинградку» со счетом 3:1. Победа позволила сохранить шансы на выход в плей-офф.

Фото: Арсений Вишневский

К игре соперницы подошли после серии неудач. Однако если «Ленинградка» уже гарантировала себе участие в решающей стадии турнира, то для «Омички» результат имел принципиальное значение – только победа оставляла теоретические шансы на попадание в первую восьмерку.

С первых розыгрышей подопечные Александра Кошкина задали высокий темп. Главной ударной силой стала диагональная Анастасия Азанова, чьи мощные атаки доставили серьезные проблемы хозяйкам площадки. Благодаря ее результативности омская команда захватила инициативу и довела первую партию до победы – 25:20.

Во втором сете игра в защите у гостей дала сбой, чем воспользовалась «Ленинградка» во главе с Валерией Романовой – 19:25.

Ключевой стала третья партия. После неудачного отрезка «Омичке» удалось перестроиться: важную роль сыграли блокирующие Виктория Велисевич и Ксения Дьяченко, наладившие игру на сетке. В атаке результативно действовала Влада Коржова. В напряженной концовке омички удержали преимущество – 25:23.

В четвертом сете долго сохранялось равенство, и матч мог перейти в тай-брейк. Перелом произошел после выхода на площадку связующей Амалии Горбатюк. Ее нестандартные решения позволили гостям перехватить инициативу и уверенно завершить партию – 25:22. Итог встречи – 3:1 в пользу «Омички».

Анастасия Азанова установила личный рекорд результативности в нынешнем чемпионате, набрав 30 очков.

Омская команда сохраняет шансы на выход в плей-офф. Оставшиеся матчи предварительного этапа Суперлиги-2026 «Омичка» проведет в Омском велоцентре. Ближайшая игра состоится 22 февраля против «Уралочки-НТМК» из Екатеринбурга. Билеты уже доступны в продаже.