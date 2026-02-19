Омск-Информ
В крупном райцентре Омской области неожиданно приостановил работу Гостехнадзор

Регистрация техники и техосмотры временно переведены в Знаменский район

В минувшую среду, 18 февраля, в инспекции Гостехнадзора Омской области сообщили, что в Тарском районе временно изменяется порядок работы ведомства.

– В связи с проведением ремонтных работ в здании по адресу: г. Тара, пл. Ленина, д. 5, с 20 февраля 2026 года деятельность инспекции по данному адресу временно приостанавливается на неопределенный срок. О дате возобновления работы будет сообщено дополнительно, – отметили в Гостехнадзоре.

Кроме того, жителям Тарского района посоветовали обращаться по вопросам работы Гостехнадзора в отдел по Знаменскому району по адресу: Омская область, с. Знаменское, ул. Мира, 28а.

Отметим, Гостехнадзор занимается регистрацией техники и выдачей государственных регистрационных знаков, проведением техосмотров, а также регистрацией залога на регистрируемые машины.

