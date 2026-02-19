Омск-Информ
·Общество

Очередное объединение: в Омске продолжают «сливаться» пассажирские предприятия

Предприятие с 20-летней историей официально присоединили к ПП-8.

Вчера, в среду, 18 февраля, в ЕГРЮЛ внесли запись о прекращении деятельности ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2». Предприятие прекратило существование как самостоятельное юридическое лицо после объединения с «ПП-8», к которому оно было присоединено в рамках реорганизации.

ОАО «ПАТП № 2» действовало как самостоятельная компания с ноября 2005 года. На старте работы его автопарк превышал 200 автобусов. В 2018–2019 годах предприятие прошло через процедуру банкротства, однако дело завершилось мировым соглашением.

С июля 2022 года организацию возглавлял Геннадий Штаба. Реорганизация предприятия началась в сентябре 2025 года, после чего было принято решение о его присоединении к другой структуре.

Напомним, что ранее «ПП-8» уже не раз проходило через процедуры реорганизации. Осенью 2020 года к предприятию было присоединено «Пассажирское предприятие № 7», а летом 2022 года в его структуру вошло «ПАТП № 4».

