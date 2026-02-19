В Омскстате произошло неожиданное назначение нового руководителя

Ранее ведомством руководила Елена Шорина.

Фото: yandex.ru/maps

Вчера, 18 февраля, в Омской области сменилось руководство территориального органа Федеральной службы государственной статистики. Согласно данным сервиса Rusprofile, исполняющей обязанности главы Омскстата стала Татьяна Прошутинская.

Она работает в региональной статистике с 1993 года и с 2015-го занимала пост заместителя руководителя. В ее ведении – отдел статистики цен и финансов, а также подразделения, собирающие данные о населении, здравоохранении, уровне жизни и обследованиях домашних хозяйств.

Ранее Омскстатом руководила Елена Шорина. С декабря 2012 года она была исполняющей обязанности, а с 2014 года получила официальное назначение.

Как пояснили «Омск-информу» в пресс-службе Омскстата, 9 февраля Елене Шориной исполнилось 65 лет, что соответствует предельному возрасту для госслужбы. Руководитель вышла на пенсию.