·Общество

Оттепели не будет: в Омскую область вернулись сильные морозы

Синоптики предупреждают о тумане, изморози и гололедице.

По данным синоптиков Обь-Иртышское УГМС, в четверг, 19 февраля, в Омске и Омской области ожидается похолодание.

Днем прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха составит –11…–16 °C. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на пятницу в регионе сохранится переменная облачность, осадки также не ожидаются. Температура воздуха понизится до –19…–24 °C, местами до –29 °C. Синоптики предупреждают о тумане и изморози, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление продолжит расти.

