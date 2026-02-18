В Омске снесут сразу четыре аварийных дома

Три из них являются двухэтажками.

Фото: 2gis.ru

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение об изъятии квартир в четырех городских многоэтажках. Изымут также земельные участки под зданиями. Отметим, что дома снесут, так как они все являются аварийными.

В списке двухэтажка по адресу 6-я Западная, 5. Блочный дом 1959 года постройки признали аварийным в 2018 году.

Также снесут дом по адресу Инженерная, 120. Это деревянное двухэтажное здание 1959 года постройки, его признали аварийным в 2022 году.

Под снос пойдет и кирпичная двухэтажка № 5 на улице Школьной. В 2018 году ее признали аварийной.

Снесут также частный дом на Петра Косенкова, 18. Его признали аварийным в 2017 году.