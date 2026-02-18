Омск-Информ
·Происшествия

Семья осталась без дома: пожар в Омской области уничтожил дом

Неравнодушных людей просят помочь.

Администрация Знаменского района Омской области рассказала про пожар в Усть-Шише, который оставил без крова целую семью. Для пострадавших организовали сбор.

– Мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям района! Любая сумма, перечисленная вами, станет весомым вкладом в восстановление их дома, – сообщили в администрации.

Пожар произошел 12 февраля в доме по улице Новой. В происшествии никто не пострадал, но огонь уничтожил и дом, и хозяйственные постройки.

