·Общество

В трех районах Омской области нашли очаги смертельной болезни

До 16 апреля там введен карантин.

В трех районах Омской области обнаружили новые очаги бешенства. Информация об этом появилась на официальном сайте опубликования правовых актов.

Так, опасную болезнь зафиксировали в селе Лукьяновка Одесского района, селе Мыс Муромцевского райна, деревне Богословке Называевского района. До 16 апреля там ввели карантин, чтобы не допустить распространение бешенства. В это время на территории очагов запрещено находиться посторонним. Нельзя также ввозить и вывозить восприимчивых животных.

