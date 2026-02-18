В центре Омска расширят дорогу до нового микрорайона

Так чиновники планируют обеспечить транспортную доступность.

t.me/HocenkoVP

Омская мэрия планирует реконструировать улицу 6-ю Северную. Для транспортной доступности микрорайона Серебряный Берег дорогу расширят с двух до четырех полос.

Сроки проведения работ пока неизвестны. Сообщается, что расширять планируют участок длиной 367 метров от улицы Красный Путь до улицы (которой пока нет) между двумя домами Серебряного Берега ближе к Иртышу. Еще 152 метра улицы реконструкция не затронет.

На улице также планируются тротуары шириной 2 метра. На перекрестках также предполагается обустроить пешеходные переходы. Рядом появятся новые деревья и газон.

При этом проезд общественного транспорта чиновники не предусматривают. Вместо этого по дороге будут ездить грузовики местных предприятий.