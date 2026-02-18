Омск-Информ
·Происшествия

В Омске провалилась новая дорога

Причина этого происшествия пока неизвестна.

На проспекте Комарова в Омске образовалась дыра в асфальте. Как сообщили в соцсетях горожане, это произошло в районе торгового центра «Маяк».

– Это место на проспекте Комарова провалилось вместе с новым асфальтом буквально сразу после ремонта. Прошло всего-то полгода. Сейчас там сильное углубление в асфальте, перед которым постоянно оттормаживаются автомобили, создавая аварийную ситуацию, – сообщает автор поста.

Омичи просят вновь отремонтировать этот участок.

