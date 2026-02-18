Сотрудники Омского водоканала стали сильнейшими на зимней спартакиаде

По итогам трех дней соревнований команда предприятия заняла первое место в общекомандном зачете и завоевала несколько наград в отдельных дисциплинах.

Фото: Пресс‑служба АО «ОмскВодоканал»

С 13 по 15 февраля 2026 года на базе санатория-профилактория «Коммунальник» прошла 55-я зимняя областная профсоюзная спартакиада. По итогам трех соревновательных дней команда Омского водоканала стала безоговорочным победителем спартакиады в командном зачете.

Восемь предприятий коммунального комплекса выявляли лучших в соревнованиях по дартсу, стрельбе из электронного оружия, настольному теннису, лыжных гонках и эстафете. Традиционно одним из самых зрелищных и эмоциональных этапов соревнований стала эстафета «Веселые старты».

Фото: Пресс‑служба АО «ОмскВодоканал»

По итогам соревнований команда Омского водоканала стала лидером, заняв 1-е место. Наши спортсмены продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, слаженность и настоящий командный дух. Кроме того, команда водоканала заняла первые места в дартсе, стрельбе, лыжных гонках и эстафете «Веселые старты», а также стала бронзовым призером в корнхоле и настольном теннисе.

Участие в спартакиаде стало еще одним подтверждением того, что сотрудники предприятия успешно совмещают профессионализм в работе с активной жизненной позицией и стремлением к новым достижениям. Водоканал поддерживает своих специалистов, поощряет занятия спортом и участие в соревнованиях, ведь физическая активность помогает не только поддерживать хорошую форму, но и укрепляет командный дух, развивает дисциплину и сплоченность коллектива – качества, важные и в спорте, и в повседневной работе.