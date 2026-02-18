Омск-Информ
·Происшествия

Обрушили мост: двоих омичей будут судить в Кировской области

Мужчины проехали по мосту на слишком тяжелых фурах.

Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о приведении моста в негодность. В преступлении обвиняют двоих жителей Омской области.

Как сообщили в прокуратуре, мужчины организовали движение двух тягачей из Тюмени в Архангельск без разрешительных документов. Масса каждого автомобиля с грузом превышала 150 тонн. Когда они двигались через реку Молома на трассе «Вятка», под ними деформировался мост. В результате дорога оказалась заблокирована.

Ущерб оценили в 20 млн рублей. Мужчины уже его возместили.

Дело рассмотрит Котельничский районный суд.

