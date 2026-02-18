Омск-Информ
·Общество

В Омске ищут главного борца с клещами

Мэрия выбирает исполнителя для акарицидной обработки.

В Омске начинаются торги на право проведения противоклещевой обработки. Работы охватят более сотни городских скверов, бульваров и парковых зон, сообщил мэр Сергей Шелест.

– Уже сейчас объявлены торги, по итогам которых определится подрядчик, готовый побороться с клещами. В перечне 115 городских локаций, – уточнил градоначальник.

График работ разбит на два периода. Первый начнется уже 10 апреля, когда установится подходящая погода, и продлится до 25 мая. Повторный цикл запланирован на период с 25 августа по 1 октября.

Согласно информации на сайте госзакупок, «борцу с клещами» готовы заплатить 2,2 млн рублей. Заявки принимаются до 20 февраля. Исполнителя определят 25 февраля.

