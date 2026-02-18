Глав поселений Омского района поблагодарили за содействие в ликвидации ЧП на газопроводе

Отличившимся при проведении восстановительных работ руководителям вручены благодарственные письма губернатора Омской области.

Фото: администрация Омского района

В администрации Омского района состоялось заседание Совета района, в котором приняли участие главы поселений, депутаты районного Совета и руководители структурных подразделений администрации. Перед обсуждением вопросов повестки дня первый заместитель главы района Александр Плукчи вручил главам поселений и заместителям главы района благодарственные письма губернатора Омской области за активное участие при проведении аварийно-восстановительных работ на подземном газопроводе в селе Богословка.

Напомним, что ЧП произошло неподалеку от села 18 ноября. Последствия серьезной аварии на магистральном газопроводе благодаря усилиям специалистов и местных руководителей удалось устранить за два дня.

На заседании Совета района депутаты также внесли корректировки в бюджет Омского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвердили положение об удостоверении депутата Совета и положение о нагрудном знаке депутата Совета Омского района.